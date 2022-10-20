Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİK: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
Kahramanmaraş Valiliği, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Pazarcık ilçemizde 20.10.2022 saat 14.34'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Kahramanmaraş Afet Çalışma Gruplarımız tarafından tarama çalışmalarına ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde devam edilmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah her türlü afetten korusun."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-10-20 16:01:05
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