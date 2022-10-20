Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem (2)



VALİLİK: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Kahramanmaraş Valiliği, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Pazarcık ilçemizde 20.10.2022 saat 14.34'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Kahramanmaraş Afet Çalışma Gruplarımız tarafından tarama çalışmalarına ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde devam edilmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah her türlü afetten korusun."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-10-20 16:01:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.