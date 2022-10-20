Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre; deprem 5.28 kilometre derinlikte meydana geldi, büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-10-20 20:40:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.