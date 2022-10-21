Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (2) - Yeniden



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, gasp ve alıkoyma iddiasıyla polislerin evine gittiği 3 şüpheli, ekiplere ateş açtı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, şüphelilerden 1'i ölü olarak ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı, 1'ini yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Olay, sabah saatlerinde Divanlı Mahallesi Hayrettin Dede Caddesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre zorla alıkonulup gasbedildiğine yönelik şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin evine gitti. Bu sırada evdeki şüpheliler, durumu fark ederek polislerin üzerine ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı ve polis memurları Abdurrahman Bolat, Bayram Sümbül, Halit Karadaş yaralandı. Polislerin telsiz anonsu ile yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çıkan çatışmada isimleri açıklanmayan şüphelilerinden 1'i ölü ele geçirildi, 1'i de yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan polis memurları ise ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin yakalanması için de bölgede özel harekat destekli operasyon başlatıldı. Polislerle girdiği çatışmada ölen şüphelinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna götürüldü.

VALİ COŞKUN: ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLARI İYİ

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte hastanede tedavi gören yaralı polisleri ziyaret etti. Doktorlardan polislerin sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Coşkun, "Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür sağlıkları yerinde. Çok şükür bir sıkıntı yok" dedi.

CEBELOĞLU: TERÖR BAĞLANTISI YOK, 1 KİŞİ ARANIYOR

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, polislerin adrese gidince, içeriden ateş açıldığını söyledi. Ateş açılması üzerine ekiplerin gerekeni yaptığını belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Olay; basit, asayişe müessir bir olay, terör bağlantısı yok. Bir gasp ve alıkoyma zanlısının yakalanması için yapılan çalışmada içeriden ateşle karşılık verilmesi sonucunda arkadaşlarımız da gerekli müdahalede bulunarak gereğini yapmışlardır. Olayın terörle bağlantısı yok. Bir şahsı yakalama çalışmamız devam ediyor. Şu anda detaylı inceleme ve araştırmalar devam ediyor."

24 GÜN ÖNCE DE SIRTINDAN BIÇAKLANMIŞTI

Öte yanandan yaralı polislerden Abdurrahman Bolat'ın 24 gün önce de yine bir olaya müdahale ederken sırtından bıçaklanan polis olduğu ortaya çıktı. Bu sabahki saldırıda bacağından yaralanan ve sağlık durumu iyi olan Asayiş Şube Müdürlüğü polislerinden Bolat, 27 Eylül'de merkez Onikişubat ilçesinin Karamanlı Mahallesi'nde bir ihbara gitmiş, evde bulunan şüphelilerin bıçaklı saldırısına sırtından yaralanmıştı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-10-21 14:41:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.