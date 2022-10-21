Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (3)

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POLİS, BİR EVE OPERASYON DÜZENLEDİ

Kahramanmaraş'ta 3 polisin yaralandığı olayda kaçan şüphelinin Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir eve girdiğinin tespit edilmesiyle adrese özel harekat polisleriyle çok sayıda ekip sevk edildi. Dron destekli operasyonda evde ve çatı katında yapılan aramada şüphelinin izine rastlanmadı.

Ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-10-21 15:43:40



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