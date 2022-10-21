Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (4)

ŞÜPHELİLERİ LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Kahramanmaraş'ta 3 polisi yaralayan 2 şüphelinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Polisler evin olduğu sokağı ablukaya aldı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle eve operasyon düzenleyen ekipler 1'i kadın 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin araca bindirmek istediği şüphelileere toplanan mahalle halkı saldırmaya çalıştı. Ekipler şüphelilerle aralarına girip, halkı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra şüpheliler zırhlı araca bindirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da mahalleye gelerek halkı sakinleştirmeye çalıştı ve tahriklere kapılmamalarını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-10-21 17:51:33
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