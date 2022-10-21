Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (5)

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MİLLETVEKİLİ GÜVENÇ YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, yaralı polisleri ziyaret etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Güvenç, doktorlardan da sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından polislerin sağlık durumlarını paylaşan Güvenç, "Bugün Kahramanmaraş´ımızda gerçekleşen üzücü olayda yaralanan 3 kahraman polisimizi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür durumları iyi. Yüreği kocaman polislerimize acil şifalar diliyorum" dedi. (DHA)Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-10-21 19:15:21



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