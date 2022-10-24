Kahramanmaraş'ta 3 polisi yaralayan şüpheliler tutuklandı



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 3 polisin yaralandığı, 1 kişinin ölü ele geçirildiği olayda yakalanan 1'i kadın 3 şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs, suçluyu kayırma ve yağma suçlarından tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. E.G.'nin 8 bin 270 lira ile telefonunu gasbedip, alıkoydukları öne sürülen şüphelileri yakalamak için polisler eve gitti. Ekipler zili çalıp polis olduklarını belirterek kapıyı açmalarını istedi. Kapıyı açan şüphelilerden A.E. polislere ateş etti. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada şüphelilerden M.E.İ. olay yerinde hayatını kaybederken, 3 polis de yaralandı. Şüphelilerden A.H. gözaltına alınırken, A.E. ile R.H isimli kadın kaçtı. Yaralı polisler ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yakalanan ve vatandaşın linç etmek istediği A.E ile R.H., emniyete götürüldü. Üzerinden olayda kullandığı tabanca da ele geçirilen A.E., sorgusunda suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., A.H. ve R.H. kasten öldürmeye teşebbüs, suçluyu kayırma ve yağma suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayda yaralanan 3 polisin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-10-24 12:30:48



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