Bir okulda başlayan kitap projesi, 6 yılda 20 bin öğrenciye ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir okulda başlayan kitap projesi, 6 yılda 20 bin öğrenciye ulaştı

DHA

Bir okulda başlayan kitap projesi, 6 yılda 20 bin öğrenciye ulaştı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)VAN'da 6 yıl önce bir okulda başlayan Endülüs Okuma Projesi, 19 farklı kente yayılarak 20 bin öğrenciye ulaştı. Projeye dahil edilen Kahramanmaraş'taki Zeki Karakız Ortaokulu'nu ziyaret eden Türkiye koordinatörlerinden Emrah Atiş, "Şu an 20 şehirde 200'ün üzerinde okula ulaşmış durumdayız. Toplamda 20 bine yakın öğrenci aktif bir şekilde kitap okuyor" dedi.
Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmak için 2016 yılında Van'daki bir okulda başlatılan Endülüs Okuma Projesi, zamanla 19 farklı kente yayıldı. Gönüllük esasına dayalı projedeki öğrenciler hem kitap okuyarak, kendilerini geliştiriyor hem de sorumluluk sahibi oluyor. Endülüs Okuma Projesi Türkiye koordinatörlerinden Türkçe Öğretmeni Emrah Atiş, projenin uygulandığı Kahramanmaraş'taki Zeki Karakız Ortaokulu'nu ziyaret etti. Endülüs Okuma Projesi'nin 6 yılda Türkiye'nin en büyük kitap okuma projesine dönüştüğünü belirten Emrah Atiş, "Projemiz 2016 yılında bir okulda ve tek bir sınıfta başladı. Şu an 20 şehirde 200'ün üzerinde okula ulaşmış durumdayız. Toplamda 20 bine yakın öğrenci aktif bir şekilde kitap okuyor" dedi.
'ÖĞRETEN MERKEZLİ BİR YAKLAŞIM BELİRLİYORUZ'
Proje kapsamında kütüphanelerde 12 farklı psikolojik teknik uygulandığına dikkat çeken Atiş, "Bu teknikler sayesinde öğrencileri zorlayarak değil; tamamen gönüllük esasına göre projeye dahil etmiş oluyoruz. Proje seçiminde hem öğrenci hem öğretmenler için belli kriterlerimiz var. Öncelikle öğreten merkezli bir yaklaşım belirliyoruz. Bir okulumuz projeye katılmak için başvuruda bulunduğunda, öncelikle öğretmen ile bir mülakatımız oluyor. Öğretmenimize projemizin gönüllülük esaslarından, zorluklarından bahsediyoruz, bunları kabul ettikten sonra projeye dahil ediyoruz Öğrenciler de gönüllülük esasına göre projeye dahil oluyor" diye konuştu.
'PROJEMİZE HERKESİ ALMIYORUZ'
Proje öncesi öğrencilerin birtakım testlerden geçtiğini anlatan Atiş, "Gelip kapıda 1-2 hafta dursa bile 'Bizim önce seni bir gözlemlememiz gerekiyor. Öğretmenlerinin en azından 2 haftalık süre zarfında projeye girip, girmemen ile alakalı iletecekleri bir raporun olması gerekiyor. Projemize herkesi almıyoruz. Bu projeye giren kişiler, özel kişiler' diyoruz. Özelden kastımız; sadece çok iyi öğrenciler ya da en fazla kitap okuyan öğrenciler değil. Türkiye çapında projemize dahil olan öğrencilerden yüzde 35-40'ı; okulun en iyi, en çok kitap okuyan, akademik olarak en başarılı öğrencileri. Geriye kalanların büyük çoğunluğu okulun en aktif öğrencileri" dedi.
OKUNAN KİTAP SAYISI 250 BİN OLDU
Okunan kitap sonrası küçük bir sınav olduğunu, geçmesi durumunda öğrencinin yeni kitap aldığını ifade eden Atiş, "Okunan kitapların özetinin dinlenildiği bir sistemimiz var; bu sistemi de öğrenciler kendisi yürütüyor. Özet dinleme ekibimiz var; bu ekipteki öğrenciler, gelen her kitabın özetini dinliyor. Özet dinleme ekibindeki öğrenci, kitabın okunduğundan emin olduktan sonra kitap değişimine izin veriyor. Türkiye genelinde geçen sene toplamda 250 bine yakın kitap okuduk. Bu okunan her bir kitabın teker teker özetini dinledik. Öğrenciye her bir kitap hakkında en az 3, en fazla 10 soru yönelttik. Bu sorulara cevap verdikten sonra kitabı değiştirdik" diye konuştu.
'800 KİTAPLIK BİR BİRİKİM İLE MEZUN OLUYORLAR'
Kitap özetleri sayesinde öğrencilerin anlatma becerisini geliştirdiğini, bunun da öz güvene ve kritik yapmaya ciddi katkı sağladığını ifade eden Atiş, "Sadece roman ya da hikaye okutturmuyoruz, fikir kitapları da okutturuyoruz. Çocuğun birçok alanda, birçok açıdan gelişmesine katkı sunmak istiyoruz. Kitapları da belli kriterlere göre seçiyoruz. Türk dilinin zenginliğini ortaya koyacak kitaplar okutturuyoruz. Bundan kastım; yabancı yazarları okutmuyoruz kesinlikle değil. Çevirisi en iyi olan yabancı kitapları okutturuyoruz" dedi.
Endülüs Okuma Projesi'ne geçen yıl dahil edilen Zeki Karakız Ortaokulu'nda, 170 öğrencinin 6 ayda 3 bin 54 kitap okuduğuna ve bunun da aylık ortalama 18-20 kitaba denk geldiğine dikkat çeken Atiş, "Türkiye'de neredeyse okullarımızın tamamında 200 bandını geçen öğrenci oluyor. Bir dönemde 200 kitap okumuş ve bu 200 kitabı anlatma imkanı bulmuş oluyor. 5'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar öğrencinin her yıl 200 kitap okuduğunu düşünürseniz; 800 kitaplık bir birikim ile mezun olmuş oluyor" dedi.
Zeki Karakız Ortaokulu'nda öğrenciler ise proje sayesinde hem daha fazla kitap okumaya başladıklarını hem de bunun derslerine katkı sağladığını söyledi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-10-25 10:14:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta işbirliği protokolü imzalandı
Kahramanmaraş'ta "Ulusal Sanat Çalıştayı" başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "Ulusal Sanat Çalıştayı" başladı
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 zanlı yakalandı
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TA 3 POLİSİ YARALAYAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TA 3 POLİSİ YARALAYAN ...
Kahramanmaraş'ta down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta down sendromlu genç kızın gelinlik ...
Olimpiyat şampiyonu Duru Özer, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu Duru Özer, öğretmenleri ve ...
Kahramanmaraş'ta 3 polisi yaralayan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 3 polisi yaralayan şüpheliler ...
Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali sona ...
Kahramanmaraş Kitap Fuarı yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Kitap Fuarı yaklaşık 300 bin kişiyi ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TA, &#039;CİN MISIRI&#039; HASADI BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TA, 'CİN ...
Şarkıcı Emre Aydın Kahramanmaraş'ta konser verdi
YEREL HABERLER Şarkıcı Emre Aydın Kahramanmaraş'ta konser verdi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta kitap fuarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.