Bir okulda başlayan kitap projesi, 6 yılda 20 bin öğrenciye ulaştı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)VAN'da 6 yıl önce bir okulda başlayan Endülüs Okuma Projesi, 19 farklı kente yayılarak 20 bin öğrenciye ulaştı. Projeye dahil edilen Kahramanmaraş'taki Zeki Karakız Ortaokulu'nu ziyaret eden Türkiye koordinatörlerinden Emrah Atiş, "Şu an 20 şehirde 200'ün üzerinde okula ulaşmış durumdayız. Toplamda 20 bine yakın öğrenci aktif bir şekilde kitap okuyor" dedi.

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmak için 2016 yılında Van'daki bir okulda başlatılan Endülüs Okuma Projesi, zamanla 19 farklı kente yayıldı. Gönüllük esasına dayalı projedeki öğrenciler hem kitap okuyarak, kendilerini geliştiriyor hem de sorumluluk sahibi oluyor. Endülüs Okuma Projesi Türkiye koordinatörlerinden Türkçe Öğretmeni Emrah Atiş, projenin uygulandığı Kahramanmaraş'taki Zeki Karakız Ortaokulu'nu ziyaret etti. Endülüs Okuma Projesi'nin 6 yılda Türkiye'nin en büyük kitap okuma projesine dönüştüğünü belirten Emrah Atiş, "Projemiz 2016 yılında bir okulda ve tek bir sınıfta başladı. Şu an 20 şehirde 200'ün üzerinde okula ulaşmış durumdayız. Toplamda 20 bine yakın öğrenci aktif bir şekilde kitap okuyor" dedi.

'ÖĞRETEN MERKEZLİ BİR YAKLAŞIM BELİRLİYORUZ'

Proje kapsamında kütüphanelerde 12 farklı psikolojik teknik uygulandığına dikkat çeken Atiş, "Bu teknikler sayesinde öğrencileri zorlayarak değil; tamamen gönüllük esasına göre projeye dahil etmiş oluyoruz. Proje seçiminde hem öğrenci hem öğretmenler için belli kriterlerimiz var. Öncelikle öğreten merkezli bir yaklaşım belirliyoruz. Bir okulumuz projeye katılmak için başvuruda bulunduğunda, öncelikle öğretmen ile bir mülakatımız oluyor. Öğretmenimize projemizin gönüllülük esaslarından, zorluklarından bahsediyoruz, bunları kabul ettikten sonra projeye dahil ediyoruz Öğrenciler de gönüllülük esasına göre projeye dahil oluyor" diye konuştu.

'PROJEMİZE HERKESİ ALMIYORUZ'

Proje öncesi öğrencilerin birtakım testlerden geçtiğini anlatan Atiş, "Gelip kapıda 1-2 hafta dursa bile 'Bizim önce seni bir gözlemlememiz gerekiyor. Öğretmenlerinin en azından 2 haftalık süre zarfında projeye girip, girmemen ile alakalı iletecekleri bir raporun olması gerekiyor. Projemize herkesi almıyoruz. Bu projeye giren kişiler, özel kişiler' diyoruz. Özelden kastımız; sadece çok iyi öğrenciler ya da en fazla kitap okuyan öğrenciler değil. Türkiye çapında projemize dahil olan öğrencilerden yüzde 35-40'ı; okulun en iyi, en çok kitap okuyan, akademik olarak en başarılı öğrencileri. Geriye kalanların büyük çoğunluğu okulun en aktif öğrencileri" dedi.

OKUNAN KİTAP SAYISI 250 BİN OLDU

Okunan kitap sonrası küçük bir sınav olduğunu, geçmesi durumunda öğrencinin yeni kitap aldığını ifade eden Atiş, "Okunan kitapların özetinin dinlenildiği bir sistemimiz var; bu sistemi de öğrenciler kendisi yürütüyor. Özet dinleme ekibimiz var; bu ekipteki öğrenciler, gelen her kitabın özetini dinliyor. Özet dinleme ekibindeki öğrenci, kitabın okunduğundan emin olduktan sonra kitap değişimine izin veriyor. Türkiye genelinde geçen sene toplamda 250 bine yakın kitap okuduk. Bu okunan her bir kitabın teker teker özetini dinledik. Öğrenciye her bir kitap hakkında en az 3, en fazla 10 soru yönelttik. Bu sorulara cevap verdikten sonra kitabı değiştirdik" diye konuştu.

'800 KİTAPLIK BİR BİRİKİM İLE MEZUN OLUYORLAR'

Kitap özetleri sayesinde öğrencilerin anlatma becerisini geliştirdiğini, bunun da öz güvene ve kritik yapmaya ciddi katkı sağladığını ifade eden Atiş, "Sadece roman ya da hikaye okutturmuyoruz, fikir kitapları da okutturuyoruz. Çocuğun birçok alanda, birçok açıdan gelişmesine katkı sunmak istiyoruz. Kitapları da belli kriterlere göre seçiyoruz. Türk dilinin zenginliğini ortaya koyacak kitaplar okutturuyoruz. Bundan kastım; yabancı yazarları okutmuyoruz kesinlikle değil. Çevirisi en iyi olan yabancı kitapları okutturuyoruz" dedi.

Endülüs Okuma Projesi'ne geçen yıl dahil edilen Zeki Karakız Ortaokulu'nda, 170 öğrencinin 6 ayda 3 bin 54 kitap okuduğuna ve bunun da aylık ortalama 18-20 kitaba denk geldiğine dikkat çeken Atiş, "Türkiye'de neredeyse okullarımızın tamamında 200 bandını geçen öğrenci oluyor. Bir dönemde 200 kitap okumuş ve bu 200 kitabı anlatma imkanı bulmuş oluyor. 5'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar öğrencinin her yıl 200 kitap okuduğunu düşünürseniz; 800 kitaplık bir birikim ile mezun olmuş oluyor" dedi.

Zeki Karakız Ortaokulu'nda öğrenciler ise proje sayesinde hem daha fazla kitap okumaya başladıklarını hem de bunun derslerine katkı sağladığını söyledi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

