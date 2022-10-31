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Zeytin toplarken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

DHA

Zeytin toplarken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek uçuruma yuvarlanan İbrahim Kayabaşı (85) hayatını kaybetti.
Olay, merkez Onikişubat ilçesinin Kısıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İİbrahim Kayabaşı, zeytin toplamak için bahçeye gitti. Kayabaşı, çıktığı ağaçtan zeytin toplarken dengesini kaybedip düştükten sonra uçurumdan yuvarlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre uçurumdan inen ekipler, Kayabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin 2.5 saatlik çalışması sonunda uçurumdan çıkarılan İbrahim Kayabaşı'nın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-10-31 21:34:30

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