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        Haberler Gündem Kahramanmaraş, İzmir ve Malatya'da deprem! 23 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Kahramanmaraş, İzmir ve Malatya'da deprem! İşte 23 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 23 Ekim Pazartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 23 Ekim sabah saatlerinde Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem meydana geldi. İşte 23 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 07:32 Güncelleme: 23.10.2023 - 07:32
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        1

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün gerçekleşen depremlerin merkez üssünü, derinliğini, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 23 Ekim Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş ve Malatya'da 3 büyüklüğünün üstünde deprem oldu. İşte 23 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...

        2

        MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

        Kandilli tarafından açıklanan verilere göre Malatya Kale saat 06:24'te 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

        İZMİR 3.0 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre İzmir Tire'de saat 05:19'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Kahramanmaraş Göksun'da saat 03:53'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        4

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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