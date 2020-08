Kahramanmaraş mağaralarıyla tarihe ışık tutuyor

AA

AA muhabirinin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kaynaklarından derlediği bilgiye göre, şu anda Türkiye'de 8 mağara kazısı yapılıyor.Kazıların gerçekleştirildiği alanlar incelendiğinde 3 kazıya ev sahipliği yapan Kahramanmaraş, listenin ilk sırasında yer alıyor. Ülke genelinde Antalya'da 2, Çanakkale, Hatay ve Zonguldak'ta da birer kazı gerçekleştiriliyor.Kahramanmaraş tarihinin önemli değerleri arasında yer alan Direkli Mağarası'ndaki kazılar 12 Haziran'da, Keçe Mağarası'ndakiler 28 Temmuz'da başlatıldı, Pazarcık ilçesindeki Yusufun Kayası Mağarası'nda da eylül ayında hummalı çalışmalara başlanacak.Birçok antik kenti ve kültürel değerleriyle öne çıkan, Türkiye'nin en çok mağara kazısına ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ta turist hareketliliği bekleniyor.- "Her bir kazı alanı birer bilimsel merkeze dönüşecek"İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, AA muhabirine, köklü tarihiyle Kahramanmaraş'ın arkeolojik açıdan zengin bir kent olduğunu söyledi.Kentte 3 ayrı alanda mağara kazısı görmenin mümkün olduğunu dile getiren Küçükdağlı, "Direkli, Keçe Mağara, Yusufun Kayası mağaraları kazısıyla Kahramanmaraş, Türkiye'de mağara kazıları bilinirliğini ön plana çıkarıyor." dedi.Bilimsel ve kurtarma kazılarının, Kahramanmaraş'ın tarihine, kültürüne ve bilimsel değerlerine katkı sunduğuna dikkati çeken Küçükdağlı, buluntuların aynı zamanda hem bir kültür değeri hem de dünya mirası olduğunu ifade etti.Gün yüzüne çıkarılan yer altı zenginliklerinin turizm değeri olduğuna işaret eden Küçükdağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kahramanmaraş'taki kazı alanlarında her geçen yıl daha da artan 6 sabit alandaki kazının dışında kurtarma kazılarıyla 8-10 alana kadar çıkıldığını görüyoruz. Hatta önümüzdeki yıllarda sabit kazı alanlarının da üniversite camiasının, akademisyenlerin, arkeoloji bölümlerinin teveccühüyle daha da artacağını düşünüyoruz. Kazı alanlarında yapılan çalışmalar ile beraberinde devam eden lojistik desteklerle önümüzdeki yıllarda Kahramanmaraş'taki her bir kazı alanının birer bilimsel merkeze dönüşeceğini ümit ve tahmin ediyorum."Küçükdağlı, kente gelecek yerli ve yabancı turistlerin sayısının artacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.- "Ciddi bir proje yürütülmektedir"Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Döngel Mahallesi'ndeki Direkli Mağarası'nda 14 yıldır kazı çalışması yapan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevdet Merih Erek de Kahramanmaraş'ın arkeolojik bakımdan çok zengin olduğunu söyledi.Kentte 6 yıl yüzey araştırması ve 14 yıl mağara kazısı yaptığını belirten Erek, "Türkiye'de ilk kez bir ilde 3 tane aynı anda mağara kazısı yapılıyor. Bu anlamda Kahramanmaraş'ta çok ciddi bir iş yapılmaktadır. Ciddi projeler yürütülmektedir. Bunun sayısının artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle kentteki kazıların önemli bir seviyeye geldiğine dikkati çeken Erek, "Eskiden Türkiye'de bir ya da iki tane mağara kazısı yapılırken bugün bir ilde 3 mağara kazısının yapılıyor olması, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu işe önem vermesinin işaretidir." diye konuştu.Kazıların kentlere kattığı değere dikkati çeken Erek, sözlerini şöyle tamamladı:"Mağara kazılarının artırılması için belediye ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuya çok ciddi bir şekilde eğilmesi gerekiyor. Arkeolojinin kentler için getirisi çok yüksektir, bunu Gaziantep örneğinde de görebiliyoruz. Bu bilinci oluşturmak biraz zaman alacak. Kazıların artırılması noktasında hem Sütçü İmam Üniversitesi hem de İstiklal Üniversitesi ile sürekli görüşme halindeyiz.Bu işler yavaş yavaş başladı, daha da iyiye gidecek diye düşünüyorum."