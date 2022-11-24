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Kahramanmaraş merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
İki ilde uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı
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AA

AA'nın haberine göre, Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçeleri ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.C. (28), C.A. (29), E.Y. (25), M.Ö. (36), İ.H.K. (38), A.B.G. (21) ve M.Y. (36) gözaltına alındı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan E.Y, M.Y, E.C, M.Ö. ve İ.H.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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