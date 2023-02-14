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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kaybı artıyor

Türkiye'yi sarsan depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Deprem sebebiyle Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bine yaklaşırken, yaralananların sayısı 14 bin 749'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kaybı artıyor
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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 688'e, yaralı sayısı 14 bin 749'a yükseldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 274 kişi öldü, 12 bin 400'den fazla kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1414 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 349 kişi yaralandı. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 3 bin 688'e, yaralı sayısı ise 14 bin 749'a çıktı.

Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi görüyor. Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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