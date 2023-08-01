Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem! 1 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika depremler haberleri, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem meydana geldi. İşte 1 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 1 Ağustos Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 1 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...
KAHRAMANMARAŞ 3.4 İLE SALLANDI
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklana verilere göre saat 00:53'te Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.4 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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