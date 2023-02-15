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Kahramanmaraş'ta 222. saatte mucize oldu! - Son dakika deprem haberleri

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HABERTURK.COM / DHA

Türkiye, 6 Şubat sabahı saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'tan gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin acısıyla sarsıldı. Bu acıdan 9 saat sonra ise saat: 13.24'te Elbistan'da yaşanan 7.6'lık depremle ikinci kez yüreklere ateş düştü.

DEPREMİN 10'UNCU GÜNÜNDE "UMUT"

Depremin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen, birçok kişi deprem bölgesinde enkaz altındaki akrabalarının yaşadığı umudunu taşıyor.

7 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN ÇIKARILDI

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş depremlerinin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

BİR KİŞİNİN CANLI OLDUĞU SAPTANDI

Alınan biliye göre, Bursa'dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekiplerin çalışmaları sonucu depremin 10. gününde enkazdan çıkarılan Melike İmamoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.