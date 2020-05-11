DHA

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Araştırma sonunda Gaziantep'te yaşayan Müslüm A. (40) ve Şahin P.'nin (35) Kahramanmaraş'taki torbacı Battal K. (23),Ali Ö. (27) ve İsmail T.'ye (31) uyuşturucu temin ettiği saptandı. Şüphelileri takibe alan polis, bugün gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerle birlikte 20 kişiyi gözaltına aldı.

15 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Şüphelilerin adres ve araçlarında dedektör köpek Alfi ile yapılan aramada 148 gram uyuşturucu madde ile 103 uyuşturucu hap ve 1 tabanca ele geçirildi. Sorguları tamamlanan şüphelilerden Müslüm A., Şahin P., Battal K., Ali Ö. ve İsmail T. sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Uyuşturucu kullanıcısı 15 kişiye ise adli işlem yapıldı.