Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kapsamında, kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması yarından itibaren bir haftalığına yasaklandı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yasaklamanın 6-12 Şubat 2019 tarihlerini kapsadığı belirtildi.

Karara aykırı hareket edilmesi durumunda yasal işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 6-12 Şubat 2019 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu’na göre yasal işlem yapılacaktır."