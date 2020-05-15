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Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması ölüm getirdi

Kahramanmaraş’ta alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma sonrası bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı

kahramanmaraş
İHA

Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesinde inşaat işçisi Muhammet Tosun (27) ile Hüseyin K. (32) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K., Muhammet Tosun’u göğsünden bıçakla yaraladı. Yaralanan Tosun, çevredeki vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine götürüldü.

Tosun, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İHA'nın haberine göre; şüpheli Hüseyin K. Polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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