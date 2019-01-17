Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi? sorusu yanıt buldu. Kahramanmaraş'ı soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zorluk yaşadılar. Kahramanmaraş Valiliği ise, 4 ilçede kar ve kırsal mahallerde yarın okullar tatil edildiğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak ilçelerinde okulların tamamında yarın okullar tatil edilirken, Elbistan’da bazı mahaller ile Göksun ilçe merkezi hariç tüm mahalleler, Türkoğlu İlçesinde 18 mahallede okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. Ayrıca, resmi kurumlarda hamile ve engelli kişiler resmi izinli sayılacak.

METEOROLOJİ'DEN KAHRAMANMARAŞ'A KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre; Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Tokat, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları, Ordu, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.