Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Giriş: 13.09.2024 - 21:30 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:30
Pınarbaşı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi.
Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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