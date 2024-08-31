Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - En Son Haberler

        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 17:39 Güncelleme: 31.08.2024 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kürtül Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 itfaiye aracı, 4 iş makinesi ve 120 personelle müdahale ediliyor.

        EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

        REKLAM

        Jandarma ekipleri, bölgede önlem alarak işi olmayan vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

        MADDİ HASAR OLUŞTU

        Öte yandan Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içerisindeki Kahramanmaraş Merkez Tren İstasyonu'ndaki ağaçlık alanda çıkan ve söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KAHRAMANMARAŞ
        #orman yangını
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre