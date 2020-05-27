Kahramanmaraş'ta cinayet

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sumaklı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah H. (74) ile ailesi arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah H'nin, kendisine ait av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi üzerine önce oğlu Harun H. (29) sonra da karısı Fatma H. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde hayatını kaybeden Harun H'nin cesedi, Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Sağlık ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan ve kolundan yaralanan anne Fatma H'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri Abdullah H'yi gözaltına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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