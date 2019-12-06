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Kahramanmaraş'ta cip ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta, kontrolden çıkan cipin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

trafik kazası
AA

H.G. idaresindeki 06 BJR 095 cip, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

AA'nın haberine göre; ağacın çarpmanın şiddetiyle devrildiği kazada, ciptekilerden Ö.B. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar H.G, E.A. ve Z.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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