Kahramanmaraş'ta deprem! İşte 30 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 30 Eylül Cumartesi gününün ilk saatlerinde Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi. İşte 30 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerinin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 30 Eylül Cumartesi günü saat 04:24'te Kahramnamaraş'ta deprem oldu. İşte 30 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 30 Eylül Cumartesi günü saat 04:24'te Kahramanmaraş Göksun'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.