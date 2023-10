Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 31 Ekim Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 31 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...

3 Şurada Paylaş!









SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ