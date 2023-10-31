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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta deprem! 31 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Kahramanmaraş'ta deprem! İşte 31 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 31 Ekim Salı günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 31 Ekim sabahının ilk saatlerinde Kahramanmaraş Göksun'da deprem oldu. İşte 31 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 08:16 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:59
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 31 Ekim Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 31 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 31 Ekim Salı günü saat 03:29'da Kahramanmaraş Göksun'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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