Kahramanmaraş'ta deprem! 31 Ekim 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Kahramanmaraş'ta deprem! 31 Ekim 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 31 Ekim Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 31 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...