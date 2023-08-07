Kahramanmaraş'ta deprem! 7 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Türkiye ve yakınındaki ülkelerde meydana gelen depremlerin merkez üssü, enlem, boylam ve büyüklükleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli verilerine göre 7 Ağustos Pazartesi günü Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi. İşte 7 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri....
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün güncelleniyor. 6 Ağustos Pazar günü Muş, Malatya, Adana, Kahramanmaraş ve Yalova'da depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 7 Ağustos Pazartesi günü Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi. İşte 7 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 7 Ağustos Pazartesi günü saat 03:59'da Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.