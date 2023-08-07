Kahramanmaraş'ta deprem! 7 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Kahramanmaraş'ta deprem! 7 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

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Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün güncelleniyor. 6 Ağustos Pazar günü Muş, Malatya, Adana, Kahramanmaraş ve Yalova'da depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 7 Ağustos Pazartesi günü Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi. İşte 7 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...