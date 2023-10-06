1 Şurada Paylaş!









Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremin büyüklüğünü, derinliğini, ne zaman, nerede olduğunu kendi sitesi üzerinden anlık olarak paylaşmaya devam ediyor. Depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 6 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi...