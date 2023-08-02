Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Giriş: 02.08.2023 - 23:44
S.P. idaresindeki ambulans, Elbistan-Malatya kara yolunun Demircilik mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri K.G.E, D.B. ve hasta E.D. ile refakatçisi H.B. yaralandı.
Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.