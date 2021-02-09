Kahramanmaraş'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan H.D. (39),M.B. (46) ve M.B.(79) adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.D. ve M.B. (46) tutuklanırken M.B. (79) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dulkadiroğlu ilçesinde dün, jandarmanın takibe aldığı otomobil "dur" ikazına uymamış, ters şeride geçerek kaçmak isteyen sürücü kendisini takip eden ekip aracına çarpmıştı.
Araçtan indirilen H.D, M.B. ve M.B. gözaltına alınmış, araçta Pazarcık ilçesinin Küçüknacar Mahallesi'nden çalındığı tespit edilen keçi bulunmuştu.
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