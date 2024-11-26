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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta ısıtıcıdan sızan gaz can aldı! | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:20 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:21
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        Tüplü ısıtıcıdan sızan gaz can aldı!
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        Kahramanmaraş'ta Hasan G. ve eşi Hatice G'den haber alamayan yakınları, çiftin Küçüktatlar Mahallesi'ndeki evine gitti. Çifti hareketsiz halde bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hatice G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hasan G, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Hatice G'nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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