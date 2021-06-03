Karşı yönden gelen iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, akşam saatlerinde Andırın- Kadirli karayolunun 30'uncu kilometresindeki Kumarlı mevkiinde meydana geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Andırın'a giden Selçuk Güzeloğlu yönetimindeki 80 ABS 798 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Servet Gülce'nin kullandığı 01 Z 1879 plakalı kamyon çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; kazada otomobilde bulunan İsmail Daş (44) araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Selçuk Güzeloğlu ise yaralandı. Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selçuk Güzeloğlu, kaldırıldığı Kadirli'deki özel bir hastanede tedaviye alındı. Otomobilde sıkışan İsmail Daş'ın cenazesi ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra Andırın Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.