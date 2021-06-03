Karşı yönden gelen iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Karşı yönden gelen iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, akşam saatlerinde Andırın- Kadirli karayolunun 30'uncu kilometresindeki Kumarlı mevkiinde meydana geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Andırın'a giden Selçuk Güzeloğlu yönetimindeki 80 ABS 798 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Servet Gülce'nin kullandığı 01 Z 1879 plakalı kamyon çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; kazada otomobilde bulunan İsmail Daş (44) araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Selçuk Güzeloğlu ise yaralandı. Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selçuk Güzeloğlu, kaldırıldığı Kadirli'deki özel bir hastanede tedaviye alındı. Otomobilde sıkışan İsmail Daş'ın cenazesi ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra Andırın Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eskişehir'de kazı faciası: Toprak altında kalan 2 kardeşten 1'i öldü
GÜNDEMEskişehir'de kazı faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
GÜNDEMMeclis'te kabul edildi: Kamu borçlarına yeni ...
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEMİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
KPSS başvurusu nasıl yapılır 2021? KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru tarihleri
GÜNDEMKPSS başvurusu nasıl yapılır 2021?
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal atandı
GÜNDEMİstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne atama
Sarıyer'de sağanak yağış Gümüşdere Köprüsü'nü yıktı
GÜNDEMSarıyer´de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü ağır, 6 yaralı
GÜNDEMDiyarbakır'da feci kaza: 4'ü ağır, 6 yaralı
Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü ayın kaçında?
GÜNDEMBabalar Günü ne zaman?
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEMYKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021?
Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
GÜNDEMAskeri Ceza Kanunu teklifi, komisyonda kabul edildi