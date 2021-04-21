Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adem Güneş idaresindeki 46 ADG 960 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolu Aksu Köprüsü yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 S 0359 plakalı minibüsle çarpıştı.Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada ağır yaralanan sürücülerden Güneş, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.Diğer sürücünün ise Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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