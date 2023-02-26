Kahramanmaraş'ta mobil istasyon ile ücretsiz gözlük

Öztürk, günde yaklaşık 250 depremzedeye hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Genelde kırılan, kaybolan ve enkazdan gözlüklerini alamamış insanlarımız gelip bizlere müracaat ediyorlar. Bizler de hızlı bir şekilde gözlüklerini yapıp teslim ediyoruz. Depremzedelerin gözlüklerini alarak hayatlarına devam etmeleri gerekiyor. Üniversite öğrencileri, çalışan insanlar, hastalar bizden gelip gözlük talep ediyor."