Kahramanmaraş'ta polis sahte paraya karşı uyardı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayramla birlikte çeşitli dolandırıcılık ve sahte para olaylarının önüne geçmek amacıyla kurban pazarında bilinçlendirme çalışması yaptı.Polisler konuya ilişkin hazırlanan broşürleri dağıtarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekipler, sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve para alışverişi sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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