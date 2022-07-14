Kahramanmaraş'ta polise saldıran 3 şüpheli tutuklandı 0:00 / 0:00

İHA

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan kavgada polislere saldırıda bulunan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Onikişbuat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde yaşanmış, mahalleye gelen 3 alkollü kişi etrafa bağırıp çevredeki esnaf ve vatandaşlara saldırı girişiminde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına almak istemiş, ancak alkollü şahıslar polis ekiplerinin görevini yapmasını engelleyerek 2 polisin de yaralanmasına neden olmuştu. İHA'nın haberine göre; olay sonrası gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mağaralı Ökkeş Caddesi üzerinde vatandaşları darp eden, alkollü vaziyette rastgele vatandaşlara sataşarak hakaretlerde bulunan, ayrıca kendilerine müdahalede eden polis memurları C.Ç. ve E.H'ye saldıran İ.T., T.T. ve S.T. isimli 3 şüpheli olay yerine intikal eden takviye kuvvetler vasıtası ile etkisiz hale getirilip, vatandaşların linç girişiminden kurtarılmıştır. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan ve 13 Temmuz 2022 günü adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, 'Zincirleme Şekilde Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' (Türk Ceza Kanunu 265/1) suçundan tutuklanmıştır. Vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini bozan suç şüphelileri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.