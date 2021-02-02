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Kahramanmaraş'ta polise yakalanan alkollü sürücüler bahanelere sığınsalar da cezadan kurtulamadı

Kahramanmaraş'ta denetim yapan polislere yakalanınca çeşitli bahaneler öne süren alkollü sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta polise yakalanan alkollü sürücüler bahanelere sığınsalar da cezadan kurtulamadı
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halinde denetim yapan trafik ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 33 ABE 308 plakalı otomobili durdurdu.

Sokağa çıkma nedeni sorulan sürücü, yakın mesafeden ailesini alıp evine döndüğünü öne sürünce polisler ehliyetini almak ve alkol kontrolü yapmak istedi. Polisin alkolmetreyi getirdiğini gören sürücü A.G. gaza basarak kaçmaya başladı.

Bir süre yaşanan kovalamaca sonrasında şüpheli, Maarif Mahallesi'ndeki ikametgahının bahçesinde yakalandı. Ehliyetini ve kimliğini ibraz etmeyen sürücü, "Sen beni durdurmadın. O, ben değildim, bensem ispat edin." dedi.

Polislerin görüntülerinin olduğunu söylemesi üzerine sürücü, "O sizin iddianız abi. İspat ederseniz olur. Ben size niye ehliyetimi vereyim? Alkolmetreyi üflemiyorum. Bana neden işlem yaparsanız yapın. Beni götürün, kan vereceğim. Bana kan ile teşhis yapsınlar. Siz beni altımda araba ile yakalamadınız." diyerek cezai işlem için evrak imzalamayı da reddetti.

Polise zorluk çıkartan A.G'nin ağabeyi olduğunu söyleyen kişi de tanıdıklarını arayacağını söyledi.

Alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl süreyle ehliyetine el konulan ve daha önce de alkolden işlem yapıldığı öğrenilen A.G'ye eylemleriyle ilgili 3 maddeden 5 bin 836 lira ceza kesildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yakalanan sürücü E.G. de polislere direksiyonda kendisinin olmadığını ve aracı yanındaki arkadaşının kullandığını iddia etse de cezadan kurtulamadı.

E.G. de alkolmetreyi üflemeyi reddedince ilgili maddelerden 3 bin 850 lira cezai işlem yapıldı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Üngüt Mahallesi'nde durdurulan kamyonetin sürücüsünün de 0,62 promil alkollü olması dolayısıyla ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 1339 lira da ceza yazıldı.

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