Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Avustralya’nın en çok nüfusa sahip eyaleti Yeni Güney Galler'de ilk kez yeni vaka görülmedi

AA

İddiaya göre, merkez Onikişubat ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde Cuma Y. (47) ile Selim Y. (47) arasında tarla alışverişindeki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cuma Y. ve oğlu Özkan Y. silahla, Selim Y. ise bıçakla yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Özkan Y. ve Selim Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.