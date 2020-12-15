Kahramanmaraş'ta sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü

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Alınan bilgiye göre, merkez Oniklişbuat İlçesi Üngüt Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı gece boyunca devam eden sağanağın etkisiyle çöktü. Olayda duvar yakınlarına park edilmiş 3 otomobil hasar gördü.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de duvarın diğer bölümlerinin de yıkılmaması için iş makineleri aracılığıyla tedbir aldı.

Site sakinlerinden Osman Demir, gazetecilere, evinde bulunduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Sesi ilk başta gök gürültüsü sandığını anlatan Demir, "Pencereden baktığımda duvarın araçların üzerine çöktüğünü gördüm. Çok şükür ki can kaybı yok. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.