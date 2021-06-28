Kahramanmaraş'ta fabrika yangını 0:00 / 0:00

AA

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 5. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 16 araç ve 40 itfaiye eri ile yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangını, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.

AA'nın haberine göre; fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.