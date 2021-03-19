Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki sanığa hapis cezası verildi

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince geçen yıl temmuz ayında yapılan operasyonda üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan H.Ç. (38),O.B. (32) ve B.Ü'nün (25) yargılandığı davanın karar duruşması Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Kaldıkları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan sanıklar, uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını iddia ederek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan H.Ç’ye 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para, O.B’ye 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezası verip tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklardan B.Ü'nün ise beraatine ve tahliyesine karar verildi.