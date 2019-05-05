Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi, Kuyumcular Çarşısı'nda iki katlı bir işyerinin çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının, bir grup taraftarın attığı maytap ve havai fişekten çıktığı iddia edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.