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Kahramanmaraş'ta yaşlı kadına dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar!

Kahramanmaraş’ta yaşlı kadını evinde boğazını sıkarak gasp eden şüphelilerden 2’si yakalandı. Olay sonrası kaçan üçüncü kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Giriş: 10.02.2019 - 11:28 | Güncelleme:  İHA

Kahramanmaraş’ta evine girdikleri 80 yaşındaki yaşlı kadını, boğazını sıkarak gasp eden 2 kişi yakalandı. Olay, önceki gün Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Genç Osman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Karakuş (80) sabahın erken saatlerinde evinde yalnız bulunduğu esnada maskeli kimliği belirsiz 2 kişi zorla ikametine girdi. Yaşlı kadının boğazını sıkarak para isteyen 2 kişi, 2 adet altını ve 1140 TL nakit parayı alarak evden kaçtı. Gaspçıların evden ayrılmasıyla yaşlı kadın polise bilgi verdi.




GASPÇILARIN YAKALANMASI İÇİN ÖZEL TİM KURULDU

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı kadına evinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ederken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

BOYNUNDA PARA CÜZDANI ASILI OLDUĞUNU ÇOK AZ KİŞİ BİLİYORDU

Yaşlı kadının ifadesinden yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada kadının para cüzdanının boynunda asılı olduğunu çok az kişinin bildiğini belirlemesi üzerine çemberi daralttı. Yaşlı kadının sık görüştüğü İsmail A.'nın yanına son zamanlarda iki sabıkalı kişiyle görüştüğünü tespit etti. Bunun üzerine fabrika işçisi İsmail A. (29) gözaltına alındı.

 



SON ZAMANLARDA İKİ SABIKALI KİŞİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İsmail A. emniyette alınan ilk ifadesinde olaydan haberi olduğunu, gasp olayını gerçekleştiren 2 kişiyi tanıdığını itiraf etti. İsmail A, ifadesinde; Emrah B.’nin arkadaşının yaşlı kadının altını ve parası olup olmadığını kendisine sorduğunu, olay gecesi iki kişi ile mahallede buluştuklarını, Emrah'ın 'biz o eve gireceğiz' dediğini, Emrah B.'nin S.K. ile eve girdiklerini, sonrasında yanına gelerek ‘Evden sadece para çıktı’ dediğini, bildiklerini anlatmaması için tehdit ettiklerini söyledi.



Hırsızlıktan kaydı olan Emrah B. ise, şahıslarla o gece buluştuğunu ancak olayda kendisinin olmadığını söyledi . Suç ortağının 28 yaşındaki S.K.'nın olduğu bilgisini alan polis, çok sayıda adrese operasyon yaptı. S.K.’nin yakalanması için çalışma sürerken, gözaltına alınan 2 kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

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