Kahramanmaraş'ta yaşlı kadını yanan evden kurtaran bekçiye plaket verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta yaşlı kadını yanan evden kurtaran bekçiye plaket verildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ikamette çıkan yangında, alevlerin arasında kalan yaşlı kadını kurtaran bekçiye plaket verildi.

Kahramanmaraş'ta yaşlı kadını yanan evden kurtaran bekçiye plaket verildi
AA

Şehit Evliya Mahallesi'nde yaşayan yaşlı çiftin evinde 4 Mart'ta çıkan yangında, 57 yaşındaki Bedriye Uzun'u pencerenin demir korkuluklarını kırarak kurtaran bekçi Fatih Tilki'ye İl Emniyet Müdürlüğünde plaket takdim edildi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, törende yaptığı konuşmada, kentte 300'ün üzerinde bekçinin görev yaptığını, çarşı ve mahalle bekçilerinin suçlularla mücadelede büyük katkılarının olduğunu belirtti.

Uzun çiftçinin evlerinde çıkan yangında, bekçi Fatih Tilki'nin, canı pahasına yaşlı kadını dışarı çıkararak hayatını kurtardığını ifade eden Cebeloğlu, Tilki'yi, hediye takdim ederek onurlandırmak istediklerini kaydetti.

Bekçi Fatih Tilki de yangın anonsunu duyduktan sonra arkadaşıyla hızlıca olay yerine gittiklerini belirterek, "İtfaiye ve polisler oradaydı. Yaşlı teyzenin içeriden el işareti yaptığını gördük. İtfaiye de yangını söndürmek için çalışıyordu. Ben bu sırada ne yapabilirim, diye baktığımda, evin birinci katının yanında dükkan vardı. Oranın demir parmaklıklarına çıktım ve bana bir tane kazma verdiler. Teyzenin camının önündeki demir korkulukları kırarak onu içerden kurtardım. Olayın sıcaklığı esnasında hiçbir şey hissetmedim. Olay görüntülerini de sonradan izlediğimde kendimle gurur duydum. Sadece ben biraz hızlı davrandım, eminim ki diğer arkadaşlarım da aynı şekilde davranırdı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Emniyet Müdürü Cebeloğlu, Tilki'ye plaket verdi, gömlek hediye etti.

Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde yaşayan Hamza (57) ve Bedriye Uzun (57) çiftinin yaşadığı 2 katlı evde, 4 Mart'ta yangın çıkmış, evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Yangın sırasında evde mahsur kalan ve yardım çağrısında bulunan Bedriye Uzun'u duyan mahalle bekçisi Fatih Tilki, ikametin demir parmaklığını kırarak yaşlı kadını bulunduğu yerden kurtarmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME