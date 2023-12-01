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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta yaya geçidinde otomobilin çarptığı genç, öldü

        Kahramanmaraş'ta yaya geçidinde otomobilin çarptığı genç, öldü

        Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 01:44 Güncelleme: 01.12.2023 - 01:46
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        Yaya geçidinde otomobil çarptı, hayatını kaybetti
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        Kahramanmaraş'ta yaya geçidinde otomobilin çarptığı Mehmet Ali Başoğlu (21), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Ali Başoğlu'na, A.T. yönetimindeki otomobil çarptı. Başoğlu çarpmanın şiddetiyle savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ali Başoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen Başoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Mehmet Ali Başoğlu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü A.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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