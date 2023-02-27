Kahramanmaraş'ta zarar gören araçlar sahiplerine teslim ediliyor

Bu zamana kadar depremzedelerin enkaz altında kalan araçları ile iş makinelerine engel olan araçların kaldırılmasına yardım ettiklerini belirten Karakuş, "Araçları emniyetin belirlemiş olduğu alanlara taşıdık. Gönüllü olarak buraya geldik. 24 saat burada hizmet veriyoruz" dedi.