Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çakallı Hasanağa Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 82 kişilik personelle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.