Kahramanmaraş'taki siyam ikizleri okullarını özledi

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kardeşleri Türkoğlu ilçesindeki evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, Kovid-19 sürecini evlerinde geçirdiklerini ve bu süreci nasıl değerlendirdiklerini anlatan Ayşe ve Sema Tanrıkulu, yüz yüze eğitimlere devam edemediklerini, üniversiteyi ve arkadaşlarını çok özlediklerini ifade etti.

Coşkun ise salgın sürecinin sorunsuz atlatılabilmenin ve yüz yüze eğitimlere bir an evvel başlamanın yolunun Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Sağlık Bakanlığının tedbirlerine sıkı sıkıya uymaya bağlı olduğunu söyledi.

Coşkun, Ayşe ve Sema'ya eğitimleri konusunda gerekli yardımların devam etmesi için gayret gösterileceğini aktardı.

Coşkun'a ziyaretinde, Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve Kırmakaya Mahallesi Muhtarı İsa Özel eşlik etti.