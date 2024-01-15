Kahramanmaraş ve Bolu'da deprem! 15 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 15 Ocak Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Bolu'da 3 büyüklüğünün -altında depremler meydana geldi. İşte 15 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 15 Ocak Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Bolu'da meydana gelen depremlerin ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. İşte 15 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...
KAHRAMANMARAŞ VE BOLU'DA DEPREM!
AFAD tarafından yayınlanan bilgiye göre Kahramanmaraş Pazarcık ve Bolu Merkez'de deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 04:59'da meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremin derinliği 10.5 km olarak belirlendi.
Saat 06:12'de meydana gelen 2.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.64 km olarak açıklandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ