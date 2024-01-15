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        Haberler Gündem Kahramanmaraş ve Bolu'da deprem! 15 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Kahramanmaraş ve Bolu'da deprem! 15 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 15 Ocak Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Bolu'da 3 büyüklüğünün -altında depremler meydana geldi. İşte 15 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 07:48 Güncelleme: 15.01.2024 - 07:48
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 15 Ocak Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Bolu'da meydana gelen depremlerin ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. İşte 15 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ VE BOLU'DA DEPREM!

        AFAD tarafından yayınlanan bilgiye göre Kahramanmaraş Pazarcık ve Bolu Merkez'de deprem meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, saat 04:59'da meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremin derinliği 10.5 km olarak belirlendi.

        Saat 06:12'de meydana gelen 2.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.64 km olarak açıklandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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