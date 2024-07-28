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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş ve Gaziantep'te orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş ve Gaziantep'te orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

        Hatay'ın Hassa, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Gaziantep'in Şehitkamil ilçelerinde orman yangını çıktı. Hatay'daki yangın kontrol altına alınırken Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Onikişubat'ta jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:17
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        Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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        Yangında bölgede bulunan bir sondaj makinesi de hasar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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        KAHRAMANMARAŞ

        Hatay'daki yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontol altına alınırken bir başka yangın haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.

        Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

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        GAZİANTEP

        Bir yangın haberi de Gaziantep'ten geldi. Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.​​​​​​​

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

        #Hatay
        #orman yangını
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