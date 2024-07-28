Kahramanmaraş ve Gaziantep'te orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

KAHRAMANMARAŞ

Hatay'daki yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontol altına alınırken bir başka yangın haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.